Previsioni Meteo: oggi instabilità ancora circoscritta, ma continua l’avanzata da Ovest

Il tempo va cambiando sulle nostre regioni. Come da previsioni meteo, la circolazione barica a matrice occidentale subirà una lieve ondulazione con un moderato cavo d’onda in azione sull’Ovest Mediterraneo. Alle infiltrazioni di aria umida, si assocerà anche una certa attivazione di vorticità positive in prossimità della Sardegna e poi in estensione a tutto il medio-basso Tirreno, soprattutto in mare, ma anche verso la terraferma circostante, specie costiera. Dunque, più nubi, locali rovesci e anche temporali per quest’oggi sulle aree citate e qualche fenomeno fino al Nordovest. Ecco le aree più interessate fino alla mezzanotte prossima.

Per questa mattinata, stando alle previsioni meteo, le nubi riguarderanno diverse regioni, in particolare il Nordovest, l’alto Tirreno, il medio Tirreno, il Lazio, la Campania, anche localmente la Lucania, fino alla Puglia centrale e poi il medio-basso Tirreno in mare, localmente le isole maggiori. Ci saranno anche precipitazioni, più deboli e irregolari sul Lazio, qualcuna localizzata tra lo Spezzino interno e l’alta Toscana, isolate e deboli tra Campania e Lucania. Addensamenti più intensi riguarderanno il basso Tirreno, soprattutto tra il Palermitano e il mare aperto corrispondente, con rovesci e anche locali temporali. Bel tempo e ampio soleggiamento sul resto del paese o solo locali nubi irregolari sparse qua e là al Sud.

Per le ore pomeridiane e serali, nubi con piogge e locali temporali più diffusi sulla Sardegna, ma attenzione al maltempo che potrebbe interessare soprattutto il medio-basso Tirreno in mare, tra la Sardegna e la Campania, con temporali anche forti e possibili disagi per la navigazione. Nubi diffuse raggiungeranno il Lazio, con rovesci o qualche temporale più ricorrenti, e qualche scroscio di pioggia potrebbe interessare anche i settori centro-occidentali campani, calabresi, localmente ancora del Nord Sicilia. Addensamenti con qualche scroscio di pioggia, ma piuttosto irregolare, sui settori alpini, per il resto tempo migliore e più asciutto. Infine, uno sguardo al campo termico, con temperature massime attese, secondo le previsioni meteo, più o meno stazionarie e valori che spazieranno tra i +24 e i +27°C di media al Nord, tra i +25 e +32 al Centro e tra i +26 e i +34/+35°C sull’estremo Sud e sulle isole maggiori, naturalmente i valori più bassi sulle coste e quelli più alti sulle aree pianeggianti interne.