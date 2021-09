Previsioni Meteo: oggi possibili temporali diffusi, soprattutto nelle ore pomeridiane

MeteoWeb

La circolazione sull’Italia continua a essere caratterizzata, come da previsioni meteo, da infiltrazioni di aria umida atlantica, in seno a correnti alle quote medie occidentali o nordoccidentali. I valori di pressione non sono particolarmente bassi, anzi, al suolo si pongono mediamente oltre i 1020 hpa, tuttavia, alle quote medio-alte l’atmosfera si presenta un po’ più vulnerabile con passaggi di aria più fresca alle medie vuote capaci di innescare una instabilità verticale accentuata, specie nelle ore più calde. Dunque, per oggi dovrebbero esserci un po’ più di temporali, in particolare sulle aree appenniniche centrali e sui settori del medio-basso Tirreno, localmente anche sulla Romagna, occasionalmente sul resto del Nord.

Più nel dettaglio, le previsioni meteo per la mattinata computano più nubi irregolari su diversi settori della Lombardia, Varesotto, Comasco, Bergamasco, poi Bresciano, pianura lombarda centro-occidentale, diffusamente sull’Emilia-Romagna e localmente anche al Nordest, ma scarsi fenomeni associati, salvo più addensamenti con locali rovesci o anche qualche temporale nella prima parte della mattinata sulla Romagna orientale. Qualche addensamento anche verso le Marche settentrionali, ma qui con fenomeni più scarsi e localizzati, un po’ di nubi irregolari sull’Abruzzo, su Centro Est Piemonte, occasionalmente sul basso Tirreno in mare e sul Nord Sicilia; sole prevalente altrove. Per le ore pomeridiane, una maggiore instabilità è attesa sull’Appennino centrale, tra Abruzzo e Lazio, localmente Ovest Molise, poi sull’Ovest della Campania e tra Calabria e Sicilia, con rovesci e temporali sparsi su questi settori, spesso anche a carattere moderato o localmente forte. L’instabilità sulla Romagna andrà attenuandosi, mentre un po’ di nubi irregolari interesseranno i settori prealpini tra Lombardia, Veneto e Trentino, qui con qualche precipitazione sparsa, ma di intensità non particolarmente rilevante. Continuerà un tempo in prevalenza asciutto e più soleggiato sul resto del paese. Previsioni meteo per tempo migliore un po’ ovunque in serata, salvo qualche addensamento al Nordovest e sui settori alpini e prealpini. Le temperature sono attese in ulteriore, leggero calo generale, con massime mediamente comprese tra +23 e +28°C sulle aree pianeggianti, qualche punta fino a +29/+30°C sulle aree tirreniche e insulari.