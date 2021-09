Previsioni Meteo: oggi giornata di sole con piacevole clima estivo settembrino, possibili temporali pomeridiani al Nord/Ovest

MeteoWeb

La giornata odierna si annuncia, come da previsioni meteo, in prevalenza con bel tempo, probabilmente, insieme a quella di ieri, la più stabile e soleggiata di tutta la settimana. Un’alta pressione subtropicale, infatti, è collocata in senso meridiano proprio tra il Nord Africa e il Mediterraneo centrale, investendo il lungo e largo che tutta la penisola e concedendo condizioni di stabilità pressoché ovunque. Va evidenziata, tuttavia, una minore copertura anticiclonica sull’angolo nord-occidentale del paese, dove iniziano ad affluire correnti un po’ più umide sud-occidentali, ma ancora con influenza marginale. Qualche fastidio nelle ore più calde della giornata, potrà esserci anche sui rilievi del Sud, per via di una circolazione ancora relativamente fresca settentrionale in quota in grado di interagire con aria più calda nei bassi strati e determinare qualche precipitazione isolata.

Ma andando più nel dettaglio, la mattinata, stando alle previsioni meteo, evolverà essenzialmente con tanto sole e bel tempo un po’ ovunque, salvo solo un po’ di nubi basse localmente su Ovest Campania, sulla Calabria Tirrenica, sulla Toscana centro-settentrionale, ma solo in grado di arrecare una parziale nuvolosità. Nubi basse un po’ più fitte riguarderanno, invece, la Liguria di Ponente, diffusamente il Piemonte, soprattutto settentrionale e occidentale, le Alpi occidentali in genere, qui per una maggiore influenza di aria umida proveniente dalla Francia, con copertura del cielo magari localmente più estesa, ma comunque con assenza di precipitazioni.

Per le ore pomeridiane, le previsioni meteo continueranno a computare un prevalente soleggiamento, ma con una tendenza ad aumento delle nubi dalla Francia verso il settore alpino occidentale, dove saranno possibili locali addensamenti associati a qualche rovescio o temporale, più probabili sulla Valle d’Aosta, localmente sulle Alpi Cozie settentrionali e su quelle Graie meridionali, qualcuno in sconfinamento fino al Biellese, area Ivrea, occasionalmente su Alpi marittime. Possibile qualche isolato temporale da calura anche sui settori interni tra Campania e Lucania, ma qui davvero occasionali. Maggiore parziale numerosità sui versanti tirrenici, localmente appenninici centro-meridionali e sul resto delle Alpi, ma sempre in un contesto di ampio soleggiamento e con tempo asciutto, altrove sempre sole dominante. Le temperature sono attese in lieve generale aumento, di più al Sud, con valori sopra la media un po’ ovunque, meno in Sicilia e su estremo Sud, e punte massime fino a +33/+34°C in pianura, ma mediamente comprese, specie sulle pianure interne, tra +28 e +32°C.