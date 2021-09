Previsioni Meteo: oggi rovesci e temporali si spostano al Centro e localmente al Sud, migliora al Nord

MeteoWeb

Le correnti instabile atlantiche che, come da previsioni meteo, ieri hanno interessato con forti temporali le regioni settentrionali, fino a oltre 200 mm localmente in Liguria, sono riuscite a piegare, nelle ultime ore, anche verso il Centro Sud. Per la giornata odierna, l’instabilità colpirà in particolare alcuni settori centrali, localmente quelli meridionali, mentre al Nord prevarrà il tempo asciutto, seppure con diffuse nubi basse, anche nebbie e foschie sulle aree pianeggianti settentrionali. Circolazione, quindi, occidentale o sempre più nord-occidentale nel corso della giornata, con impulsi instabili più efficaci dal Lazio, anche Umbria, Marche e localmente verso Sud.

Vediamo il dettaglio fino alla mezzanotte prossima. Nella mattinata, potrebbe esplicarsi, secondo le previsioni meteo, la fase più intensa del maltempo in particolare sul Lazio, Sudovest Umbria, dove è atteso l’azione frontale più intensa, con rovesci e temporali spesso forti, soprattutto tra la provincia di Terni e il Viterbese. Addensamenti con rovesci e temporali di moderata-forte intensità anche localmente sulle Marche, soprattutto tra l’Anconetano meridionale e il Nord Maceratese, piogge irregolari sul resto del Centro Nord Lazio, rovesci o temporali attesi in intensificazione anche su Roma nella seconda mattinata, altri sparsi localmente su Ovest Abruzzo e qualcuno anche sulla Campania e sulla Puglia, ma qui in forma decisamente più localizzata. Tempo più asciutto sul resto del paese, ma con molte nubi basse sulle aree pianeggianti del Nord, sul medio-alto Adriatico, nubi diffuse anche sul Tirreno e sull’Adriatico in mare, ma con fenomeni occasionali. Nelle ore centrali e poi pomeridiane, le regioni centrali continueranno a essere quelle più interessate da nubi e fenomeni, con rovesci e temporali più intensi sulle Marche, ancora diffusi sul Lazio, soprattutto settori centro-meridionali, sparsi su Abruzzo, Molise e qualche temporale anche verso la Puglia e la Lucania. Nubi irregolari in aumento sul resto del Sud, addensamenti e qualche breve rovescio anche sull’estremo Nordest. Sul Viterbese, specie area Viterbo, Tarquinia e localmente anche altrove in giornata sul Lazio, non sono esclusi anche possibili allagamenti lampo per precipitazioni importanti in unità di tempo ridotta, con diffusi 20/30/40 mm, fino anche a 60/70 mm di accumulo complessivo, localmente. Tempo sempre asciutto e più ampiamente soleggiato sul resto del paese. Le temperature, secondo le previsioni meteo, sono attese in lieve calo al Centro Nord, anche verso la Campania, la Sardegna, il Nord della Puglia, Nord Lucania entro fine giornata. Valori più o meno stazionari sull’estremo Sud, Calabria e Sicilia, con punte ancora piuttosto calde, fino a +35°C; le massime altrove in pianura sono attese mediamente tre +22 e +27°C, qualche punta anche verso i +29/+30°C al Centro Sud, anche meno dove presenti più nubi e fenomeni.