Previsioni Meteo: oggi sole prevalente, salvo qualche temporale in arrivo da Ovest

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, anche la giornata odierna si presenterà perlopiù asciutta e anche ampiamente soleggiata su gran parte del territorio, tuttavia, la circolazione va cambiando per il progressivo incidere dai settori occidentali di correnti più umide e instabili che progressivamente porteranno, nel corso dei prossimi 2/3 giorni, un peggioramento del tempo su diverse regioni. Per oggi, quindi, si configura l’ultima giornata più ampiamente stabile e soleggiata, ma nemmeno ovunque, perché già dai settori occidentali, dalle Baleari, stanno giungendo un po’ di nubi legate a una bassa pressione che va ulteriormente approfondendosi tra il Golfo di Biscaglia, l’Ovest della Francia e la Spagna settentrionale. Ma andiamo più nel dettaglio circa il tempo previsto fino alla mezzanotte prossima.

In queste ore mattutine, il sole la fa da padrone su buona parte dei settori, tuttavia sono presenti nubi alte irregolari sul basso Tirreno, tra la Campania, la Calabria e la Sicilia orientale, anche occidentale, ma sostanzialmente nubi innocue solo in grado di determinare cieli lattiginosi. Qualche addensamento per nuvolosità bassa sulla Puglia centrale, essenzialmente sul Brindisino, ma senza altre conseguenze, un po’ di nubi alte innocue anche tra Lazio e Abruzzo e irregolari sull’arco alpino e prealpino; una nuvolosità più compatta, invece, interessa la Sardegna e la parte del Mar Tirreno centro-settentrionale, intorno alla Corsica, magari con qualche rovescio occasionale su queste aree. Nelle ore pomeridiane-serali, invece, le previsioni meteo computano un aumento della nuvolosità sui settori occidentali in genere, soprattutto centro-settentrionali, al Nordovest e sulla Sardegna, con rischio maggiore che arrivi qualche rovescio o temporale soprattutto sull’isola, poi su Ovest e Sud-ovest Piemonte e, infine, in serata, qualche rovescio o temporale potrà essere possibile anche sulle coste tra Centro Sud Toscana e Centro Nord Lazio, non è escluso qualche fenomeno anche verso la Capitale in tarda serata. Sul resto del paese, continuerà un tempo mediamente asciutto e con schiarite prevalenti, salvo maggiori addensamenti lungo l’arco alpino e prealpino dove saranno possibili scrosci di pioggia localizzati. In riferimento alle temperature, le previsioni meteo computano valori più o meno stazionari con massime mediamente comprese tra +24 e +30°C sulle aree pianeggianti peninsulari, qualche sconfinamento verso +31/+32°C tra il Lazio, la Campania e la Lucania, magari anche +33°C su queste due ultime regioni, fino punte estreme di +34/+35°C sulla Sicilia.