Previsioni Meteo: tanto sole e bel tempo tra oggi e domani

Come da previsioni meteo, nelle prossime 48 ore l’alta pressione avrà la sua massima espressione sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. A dire il vero essa continuerà a interessare ancora diverse regioni italiane anche nella giornata di domenica 26, tuttavia subirà un attacco instabile sulla parte settentrionale nel corso del giorno festivo, con peggioramento significativo del tempo sulle regioni settentrionali e dell’alto Tirreno. Ma, in questa sede, analizzeremo gli effetti dell’anticiclone tra oggi e domani, con l’avvento di un paio di giornate tipicamente tardo-estive, settembrine, anzi con temperature in significativo aumento, soprattutto per la giornata di domani. Andando più nel dettaglio, per oggi i cieli si presenteranno sgombri da nubi sulla gran parte dei settori salvo, soprattutto nelle ore mattutine, una maggiore nuvolosità bassa tipica di condizioni anticicloniche, in particolare sul Friuli-Venezia Giulia, specie sulle aree pianeggianti, costiere e pedemontane, anche sull’estremo Est Trevigiano; altre nubi basse tra Savonese e Genovese, sulla Liguria centrale, ancora nubi irregolari di tipo medio-basso tra Ovest Toscana, Ovest Lazio, sulla Sicilia orientale e centro-meridionale, occasionalmente sul Sud della Sardegna. Si tratta naturalmente di nubi innocue sotto l’aspetto delle precipitazioni anche se localmente, soprattutto sul Friuli-Venezia Giulia e sulla Liguria centrale, potranno determinare una certa copertura del cielo. Per il pomeriggio, le previsioni meteo computano pochi cambiamenti con sole sempre dominante, ma anche la nuvolosità potrà divenire più frammentata sulle aree citate dove più presente.

Nella giornata di domani, sempre bel tempo soleggiato e stabile in prevalenza, ma con più nubi basse verso il Piemonte, la Liguria, anche l’Ovest Toscana, l’alto Tirreno, ancora al Nordest, sulla Sardegna orientale e sulla Sicilia centro-meridionale. Per domani pomeriggio-sera, la nuvolosità è attesa anche via via più intensa tra il Piemonte e la Liguria, soprattutto centro-occidentale, qui con arrivo di qualche locale pioggia a causa di infiltrazione progressive di aria umida alla Francia. Il contesto generale, tuttavia continuerà a essere all’insegna della stabilità, del sole e di temperature via via più calde. Già oggi le temperature guadagneranno 2/3°C in via generale, fino a +4/+5°C sulla Sardegna ma, nel corso della giornata di domani, secondo le previsioni meteo su tutta Italia si farà sentire l’aumento termico, sino +4/+5°C in più un po’ ovunque, soprattutto al Centro-Sud, anche oltre sulla Sardegna, con punte massime che potranno raggiungere spesso i +29/+30°C su buona parte delle pianure, fino a +32°C su quelle interne del medio-basso Tirreno, +33/+34°C tra Calabria e Sicilia, fino a +37°C o anche oltre sulla Sardegna.