Previsioni Meteo: insistono correnti umide occidentali, oggi ancora piogge e temporali diffusi

MeteoWeb

Come già evidenziato in precedenti aggiornamenti, le previsioni meteo per oggi computano un certo abbassamento in latitudine dell’azione instabile occidentale, con coinvolgimento anche di alcune aree meridionali. Dopo il maltempo forte nella giornata di ieri soprattutto su Toscana, Levante ligure e sulla Lombardia, nella notte e rovesci e temporali diffusi sono continuati tra Centro Est Liguria, alta Toscana, anche sul Veneto, Friuli-Venezia Giulia, sparse altrove al centro. Nella giornata odierna insisteranno condizioni di instabilità sulle medesime aree, soprattutto del Centro e su quelle centro-orientali del Nord, ma impulsi instabili si spingeranno anche più a Sud, soprattutto verso la Campania e la Puglia, anche qui con rovesci e temporali localmente di un certo significato.

Già in queste ore mattutine, come da precedenti previsioni meteo, proprio tra Campania e Puglia è in azione un impulso instabile più determinato proveniente da Ovest, con rovesci e temporali diffusi, più significativi sui settori occidentali campani, meno a Est, poi fenomeni in ricomposizione verso la Puglia, specie su Foggiano e Nord Barese. Rovesci e temporali anche sul Lazio, specie sul Romano, localmente verso i settori centro-orientali, mentre altri temporali insistono sul Levante ligure, La Spezia e sulla Toscana settentrionale, soprattutto provincia di Massa-Carrara, anche verso Lucchese e Nord Livornese, fenomeni più irregolari tra Pistoiese e Fiorentino. Nubi con rovesci sparsi e locali temporali, infine, tra il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia, alto Adriatico in mare. Per il resto della giornata, le previsioni meteo computano ancora nubi e piogge sulle medesime aree, di più sui settori centro-orientali del Nord, su buona parte delle regioni centrali e ancora tra Campania, Puglia e localmente anche Lucania. I fenomeni più intensi sono attesi sul Centro Ovest della Campania, anche con allagamenti lampo; fenomeni diffusamente moderati tra il Levante Ligure, l’alta Toscana, localmente anche sull’Emilia meridionale, sul Centro Appennino e tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Le piogge si faranno un po’ più irregolari e sparse sulla Puglia, qualcuna raggiungerà anche la Sardegna e gli estremi settori nordoccidentali, Ovest Piemonte, sul resto del paese tempo migliore e più asciutto, essenzialmente sul resto del Nord, sulla Calabria e sulla Sicilia. Le temperature sono attese più o meno stazionarie, ancora tutte un po’ sopra media, ma di più al Sud, dove le punte massime potranno raggiungere anche i +35/+37°C in pianura, soprattutto tra Calabria e Sicilia. Valori mediamente compresi tra +22 a +28°C altrove.