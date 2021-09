Previsioni Meteo: sabato di sole e bel tempo con primi deboli disturbi al Nord/Ovest

MeteoWeb

Abbiamo ampiamente evidenziato nelle ultime previsioni meteo, una progressiva crescita anticiclonica sul bacino centrale del Mediterraneo e sull’Italia nella seconda parte di questa settimana, con un picco proprio nella giornata odierna. E, difatti, come visibile anche nello scatto satellitare in real time con nostra elaborazione e con evidenziazione della barica al suolo, i massimi di alta pressione sono presenti proprio sul nostro paese, leggermente decentrati verso l’area balcanica-danubiana mentre, appena a Ovest dell’Italia, tra la Penisola iberica, la Francia e le Baleari, va estendendosi un’area depressionaria la quale progressivamente, entro la giornata di domani, abborderà anche parte delle nostre regioni. Tuttavia, per quest’oggi la sua influenza sarà solo marginale, con continuazione del tempo soleggiato e stabile sulla gran parte dei settori salvo disturbi essenzialmente al Nordovest.

Andando più nello specifico delle previsioni meteo per oggi, la mattinata evolverà all’insegna di più nubi basse sull’alto Tirreno, essenzialmente su Ovest Toscana e bacini relativi, nubi basse anche sulle coste orientali della Sardegna e anche qui sui relativi bacini, nubi basse più spesse sul Piemonte, sul Ponente ligure, sull’Ovest Lombardia e poi tra il Veneto nordorientale e il Friuli-Venezia Giulia. Su queste aree, la nuvolosità bassa è dovuta ancora a una certa presenza anticiclonica schiacciante l’umidità nei bassi strati e, quindi, frutto di una condensazione bassa da inversione termica in prossimità del suolo, ma anche da primi afflussi umidi occidentali, specialmente sul Piemonte e sull’alto Tirreno. A essa, tuttavia, non sono associate precipitazioni se non qualche piovasco occasionale e insignificante. Tanto sole e bel tempo sul resto del paese. Per il resto della giornata, le medesime aree citate continueranno a mostrare più nubi e cieli più coperti, con una tendenza a progressiva intensificazione della nuvolosità, soprattutto sul Piemonte, localmente anche sul Levante ligure, dove sono attese anche deboli precipitazioni nel tardo pomeriggio e ancora poi in serata. Pochi cambiamenti sul resto del paese, con sempre bel tempo e cieli in prevalenza sereni. Un dato da rilevare nella giornata odierna è, secondo le previsioni meteo, l’aspetto termico che, a causa di un afflusso più diretto di aria calda nordafricana, vedrà un incremento dei valori anche importante, soprattutto sulla Sardegna, dove le punte massime potranno portarsi fino a +37/+38°C; aumento abbastanza generalizzato della temperatura, però, anche sui settori peninsulari e sulla Sicilia, con mediamente 2/3°C in più rispetto a ieri e punte massime che potranno raggiungere i +32/33°C anche sulle pianure peninsulari, soprattutto centro-meridionali tirreniche, e in Sicilia. Valori mediamente tra +25 e +30°C sul resto della penisola.