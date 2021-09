Previsioni Meteo Sardegna: da domani rovesci e temporali nell’Isola

MeteoWeb

In Sardegna sono in arrivo nuvole e qualche pioggia, anche a carattere temporalesco: secondo le previsioni di Arpas Sardegna domani il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con locali addensamenti pomeridiani sul settore orientale e meridionale con associati rovesci o temporali isolati.

Giovedì e venerdì il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso con alta probabilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Sempre tra giovedì e venerdì le temperature saranno in lieve diminuzione nei valori massimi, mentre le minime si manterranno pressoché stazionarie.