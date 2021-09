Previsioni Meteo: settimana all’insegna di correnti più fresche nordoccidentali, piogge e rovesci sparsi

MeteoWeb

Le previsioni meteo continuano a essere all’insegna di un cambiamento di circolazione per la settimana in corso. L’area anticiclonica che ancora resiste su alcuni settori meridionali, verrà sopraffatta, via via, da correnti più umide e moderatamente instabile di matrice nordoccidentale. Non si prospettano grosse azioni perturbate, perlomeno dagli ultimi dati analizzati, data una disposizione delle correnti si più umida nordoccidentale, ma senza particolari cavi d’onda in grado di arrecare vorticità significative e, di conseguenza, un maltempo rilevante. Tuttavia, nubi irregolari, in seno a correnti da Nordovest, potrebbero presentarsi in maniera ricorrente su diversi settori peninsulari e, in più di qualche occasione, mostrarsi anche più intense e compatte in grado di dar vita a rovesci o a locali temporali.

In linea di massima, stando alle previsioni meteo ultime, i settori che più potrebbero essere esposti a possibile instabilità irregolare sarebbero quelli alpini e prealpini in genere, localmente le aree di Nordest e quelle centro-meridionali, soprattutto appenniniche, adriatiche e del medio-basso Tirreno. Su tutti questi settori, a fasi alterne e in maniera anche abbastanza discontinua, potrebbero avere luogo addensamenti associati a rovesci sparsi o a locali temporali, probabilmente più intensi e anche più frequenti sulle aree del medio-basso Adriatico e del Sud in genere, localmente al Nord-est, aree evidenziate con colorazione più scura. Sul resto del Nord, specie su buona parte delle pianure centro-occidentali e più settentrionali, nonché sul medio-alto Tirreno e sulla Sardegna, localmente anche sulla Sicilia centro-meridionali, le opportunità per precipitazioni sarebbero decisamente più scarse o addirittura nulle. Circa le temperature, le previsioni meteo computano un lieve calo già in questa prima parte della settimana, poi calo più apprezzabile a partire da giovedì 30 un po’ su tutti i settori, con valori che rientrerebbero nella media un po’ ovunque o anche sotto media nella seconda parte della settimana.