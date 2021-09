Prime immagini del sole ad alta precisione dal satellite cinese Fengyun-3E

MeteoWeb

Il 5 luglio scorso è stato lanciato il satellite meteorologico cinese Fengyun-3E (FY-3E), il primo satellite meteorologico in orbita mattutina al mondo per uso civile. Il 2 settembre, FY-3E ha emesso la sua prima serie di immagini solari ad alta precisione e multi-banda, secondo il China Science Daily.

L’imager ha catturato immagini a radiazioni ultraviolette estreme del sole, raggi X e l’intensita’ precisa della radiazione spettrale nella banda da ultravioletto a infrarosso a onda corta. Le immagini sono state monitorate da un imager solare a raggi X per la radiazione ultravioletta estrema e da un monitor di irradiazione spettrale solare collegato al satellite FY-3E.

L’imager solare a raggi X per la radiazione ultravioletta estrema e’ il primo telescopio solare spaziale della Cina. Puo’ monitorare l’attivita’ della corona solare, catturare il processo delle tempeste solari, prevedere i cambiamenti dei campi elettromagnetici geospaziali e delle particelle cariche, e inviare allerte sull’impatto delle attivita’ solari sull’aviazione, sulla navigazione, le telecomunicazioni, le reti elettriche e gli oleodotti. Il monitor della distribuzione spettrale dell’irradianza solare puo’ registrare i sottili cambiamenti dell’energia in entrata dal sole alla Terra. Lo strumento gioca un ruolo vitale per monitorare con precisione i cambiamenti di energia del sistema climatico terrestre.