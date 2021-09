Prorogati al 30 novembre i certificati di esenzione ai vaccini anti-Covid

MeteoWeb

La validita’ e la possibilita’ di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid e’ prorogata sino al 30 novembre 2021. Lo stabilisce una circolare del Ministero della Salute. Nella circolare si precisa “che non sara’ necessario un nuovo rilascio delle certificazioni gia’ emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione)“.

Lo scorso agosto era stato stabilito per i certificati una validita’ massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni.