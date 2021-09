Proteste contro il Green Pass a Trieste: migliaia di persone in piazza per dire no alla certificazione verde [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Un corteo affollatissimo, composto da migliaia di persone ha percorso questa mattina le vie del centro di Trieste per manifestare contro Green Pass e vaccini. Dopo essersi concentrati in Largo Riborgo i manifestanti hanno percorso Corso Italia, per poi proseguire lungo la via Carducci, scandendo slogan ed esponendo striscioni e cartelli e chiedendo a gran voce “libertà” di scelta rispetto alla certificazione verde. Alcuni manifestanti hanno paragonato le misure sanitarie a “fascismo mascherato“, altri hanno urlato frasi contro il primo ministro Mario Draghi.

Il traffico di mezzi pubblici e privati, nel centro della città, è rimasto completamente bloccato.

La manifestazione contro il Green Pass di oggi (i partecipanti erano quasi tutti senza mascherina) è stata una delle più partecipate degli ultimi anni. Secondo gli organizzatori il corteo era composto da 20mila persone, mentre la Questura parla invece di circa 7-8 mila manifestanti.

Quando il corteo è passato davanti alla sede regionale della Rai, si sono levate urla contro la stampa e i giornalisti in generale. In Piazza Unità il corteo si è fermato per breve tempo davanti alla sede della Regione e poi si è diretto verso le rive.