“Quando i dentini fanno Boh…”: arriva la prima Web serie che spiega ai bambini come prendersi cura della bocca

Il conto alla rovescia per il ritorno sui banchi è già partito e la campanella suonerà per gran parte d’Italia il prossimo 13 settembre. Dopo le vacanze estive, anche ritrovare le buone abitudini sembra impresa difficile, soprattutto se si parla di dentini e igiene orale, che per i più piccoli sono spesso argomenti “tabù”. E proprio per guidare i bambini alla scoperta dei segreti e delle curiosità sulla salute della bocca l’odontoiatra Clotilde Austoni – che di professione fa proprio il “dentista”, una parola che solo a pronunciarla fa tanta paura ai piccini (ma anche ai genitori…) – ha realizzato un format didattico-narrativo tutto nuovo, con il concept creativo e la regia del Film Maker Ale Baldi.

“Quando i dentini fanno Boh..”, la prima mini serie dedicata ai bambini

“Quando i dentini fanno Boh…” è il primo live Show dedicato ai bambini – e non solo – che vogliono saperne di più sui denti e la salute orale. Una Web serie in quattro puntate con la modalità narrativa tipica del podcasting che racconta la favola moderna di Lorenzo, un giovanissimo e “temerario” intervistatore di soli otto anni di età, che chiede all’odontoiatra tutto ciò che ha sempre voluto sapere sui denti, dando voce anche agli interrogativi di amici e compagni di classe.

Un piccolo “Imprenditore” alla scoperta dei segreti dei dentini…

“Ma perché parli da sola nella telecamera?”, chiede Lorenzo, nel ruolo ben specificato di “Imprenditore”, durante la prima intervista alla Dottoressa Austoni. Ed è con la stessa spontaneità ed entusiasmo che rende unici i bambini, che dialoga con l’odontoiatra in quattro diversi appuntamenti nei quali fa correre a ruota libera la sua curiosità.

Nella prima puntata, “Il dentista, che paura!”, Lorenzo scopre che basta una leggera anestesia e la sua musica preferita per non sentire nessun dolore, mentre nella seconda puntata “Caramellissimo me” si informa su quante caramelle si possono mangiare e su cosa fa più male ai dentini. E ancora: in “Mr. Spazzolino” – in compagnia del suo fedele amico “Lino-lo-Spazzolino” – impara quali sono le tecniche di spazzolamento corrette e la differenza fra spazzolino manuale ed elettrico. Infine, nell’ultima puntata dello Show, “La fatina dei denti”, Lorenzo scopre come rinascono i dentini dopo la caduta e cosa sono i denti del giudizio.

