Giornata nera nelle montagne del Piemonte: recuperati i corpi di 2 escursionisti

Giornata nera sulle montagne del Piemonte, dove oggi sono stati recuperati senza vita due escursionisti che risultavano dispersi. In Valle Gesso, nel Cuneese, è stato recuperato, in un dirupo, il corpo di un 37enne di origini argentine, Pablo Benzo, che viveva a Torino. Ad avvistarlo l’elicottero dei Vigili del Fuoco che ha recuperato il corpo, portandolo all’obitorio di Valdieri (Cuneo). La vittima probabilmente è precipitata per oltre 100 metri lungo un versante caratterizzato da pendii ripidi e salti di roccia. Sul posto sono intervenuti anche il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (Sasp) e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, che avevano partecipato alle ricerche.

Nel pomeriggio, è stato trovato senza vita anche un escursionista che era disperso sopra Balme (Torino). Il corpo era in una zona impervia dove, presumibilmente l’uomo è precipitato ieri, dopo aver perso il sentiero a causa della nebbia. Il ritrovamento è stato effettuato da una squadra a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.