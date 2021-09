MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per Kilocal Complex 30 compresse, prodotto da Pool Pharma srl, prodotto da Nutrilinea. I lotti di produzione richiamati sono i numeri G1E107 e G1D154, con data di scadenza indicata in 05/2023 venduto in unità di peso da 39 grammi.

Il prodotto è contaminato da ossido di etilene nella materia prima. Chi ha acquistato non deve consumare ma riconsegnare al punto vendita.