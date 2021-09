Ritrovate negli USA impronte umane di 20 mila anni fa: si riscrive la storia dei primi popoli giunti in America

MeteoWeb

Antiche impronte umane conservate nel terreno del Parco Nazionale di White Sands nel New Mexico sono state rinvenute dagli archeologi. Sono sorprendentemente antiche, come hanno riferito gli scienziati: risalgono a circa 23.000 anni prima dell’era glaciale.

I risultati, se resistono a un esame accurato, rinvigorirebbero il dibattito scientifico su come gli umani si siano diffusi per la prima volta nelle Americhe, il che implica che lo hanno fatto in un momento in cui enormi ghiacciai coprivano gran parte del loro percorso. I ricercatori che hanno sostenuto un arrivo così anticipato hanno salutato il nuovo studio come una prova definitiva. “Penso che questa sia probabilmente la più grande scoperta sul popolamento dell’America in cento anni“, ha detto Ciprian Ardelean, archeologo dell’Università Autonoma di Zacatecas in Messico che non è stato coinvolto nel lavoro. “Non so quali dei abbiano pregato, ma questa è una scoperta da sogno.”

Per decenni, molti archeologi hanno sostenuto che gli esseri umani si siano diffusi in Nord e Sud America solo alla fine dell’ultima era glaciale. Hanno indicato gli strumenti più antichi conosciuti, tra cui punte di lancia, raschietti e aghi, risalenti a circa 13.000 anni. La tecnologia era conosciuta come Clovis, dal nome della città di Clovis, NM, dove alcuni di questi primi strumenti vennero alla luce. L’età degli strumenti di Clovis si è perfettamente allineata con il ritiro dei ghiacciai. Questo allineamento ha rafforzato uno scenario in cui i cacciatori-raccoglitori siberiani si sono trasferiti in Alaska durante l’era glaciale, dove hanno vissuto per generazioni fino a quando i corridoi senza ghiaccio si sono aperti e hanno permesso loro di espandersi verso sud.

Ma a partire dagli anni ’70, alcuni archeologi hanno iniziato a pubblicare prove più antiche della presenza dell’umanità in Nord America. L’anno scorso, il dottor Ardelean e i suoi colleghi hanno pubblicato un rapporto sugli strumenti di pietra in una grotta di montagna in Messico risalente a 26.000 anni fa. Altri esperti erano scettici su reperti così antichi. Ben Potter, archeologo dell’Arctic Studies Center dell’Università di Liaocheng in Cina, ha affermato che alcuni di questi presunti strumenti potrebbero in realtà essere rocce dalla forma strana. Il dottor Potter ha anche messo in dubbio alcune delle date che gli scienziati hanno assegnato ai loro ritrovamenti. Se uno strumento affonda nel sedimento sottostante, ad esempio, potrebbe sembrare più vecchio di quanto non sia in realtà. “Ci sono problemi irrisolti con ognuno di essi“, ha detto il dottor Potter dei vecchi siti presunti.

Lo studio di White Sands ora aggiunge una nuova linea di prove per un arrivo anticipato: invece di strumenti, i ricercatori hanno trovato impronte. Le impronte sono state scoperte per la prima volta nel 2009 da David Bustos, il responsabile del programma di risorse del parco. Nel corso degli anni, ha coinvolto un team internazionale di scienziati per aiutare a dare un senso ai reperti. Insieme, hanno trovato migliaia di impronte umane su 80.000 acri del parco. Un percorso è stato fatto da qualcuno che camminava in linea retta per un miglio e mezzo. Un altro mostra una madre che mette a terra il suo bambino. Altre tracce sono state fatte da bambini.

Le impronte si sono formate quando le persone camminavano su un terreno umido e sabbioso sul margine di un lago. Successivamente, i sedimenti hanno riempito delicatamente le impronte e il terreno si è indurito. Ma la successiva erosione ha riaffiorato le impronte. In alcuni casi, le impronte sono visibili solo quando il terreno è insolitamente bagnato o asciutto, altrimenti sono invisibili a occhio nudo. Ma il radar che penetra nel terreno può rivelare la loro struttura tridimensionale, compresi i talloni e le dita dei piedi.

Anche mammut, lupi crudeli, cammelli e altri animali hanno lasciato impronte. Una serie di stampe mostrava un bradipo gigante che evitava un gruppo di persone, dimostrando che erano in stretta compagnia. “Ciò che è affascinante nello studio delle impronte è che presentano istantanee nel tempo“, ha detto il dott. Stewart. Il lavoro di determinazione dell’età delle impronte è stato affidato a Jeffrey Pigati e Kathleen Springer, due geologi ricercatori presso lo United States Geological Survey.

Nel 2019, sono andati a White Sands per avere un’idea del sito. Camminando intorno ad alcune delle impronte, i ricercatori a volte si sono imbattuti in antichi semi di erba di fossa che erano cresciuti vicino al lago. In alcuni punti, i semi abbondanti formavano spesse coltri. I ricercatori hanno riportato alcuni semi nel loro laboratorio e hanno misurato il carbonio in essi contenuto per determinarne l’età. I risultati sono stati uno shock: l’erba del fossato era cresciuta migliaia di anni prima della fine dell’ultima era glaciale.

Il dottor Pigati e la signora Springer sapevano che quei numeri sarebbero stati controversi. Così hanno intrapreso uno studio molto più ambizioso. “I dardi inizieranno a volare, quindi è meglio essere pronti per loro“, ha ricordato il dott. Pigati. Gli scienziati hanno scavato una fossa vicino a un gruppo di impronte umane e animali per ottenere una stima più precisa della loro età. Sul lato della trincea, potevano vedere uno strato dopo l’altro di sedimenti. Mappando attentamente il terreno circostante, sono stati in grado di tracciare le impronte di uomini e animali in sei strati nella trincea, intervallati da undici letti di semina.

I ricercatori hanno raccolto semi di erba da fossa da ogni letto e ne hanno misurato il carbonio. Queste misurazioni hanno confermato i risultati iniziali: le impronte più antiche sul sito, lasciate da un uomo adulto e da un mammut, erano situate sotto un letto di semi risalente a circa 22.800 anni. In altre parole, le persone che hanno lasciato le impronte hanno camminato intorno a White Sands circa 10.000 anni prima del popolo Clovis. Le impronte più giovani, secondo i ricercatori, risalgono a circa 21.130 anni fa. Ciò significava che le persone vivevano o visitavano regolarmente il lago per circa 2000 anni.

“Questa è una bomba“, ha detto Ruth Gruhn, archeologa dell’Università dell’Alberta che non è stata coinvolta nello studio. “A prima vista, è molto difficile da confutare.” Il dottor Potter ha elogiato il team di White Sands per le cure prestate nel nuovo studio, affermando che è il caso più forte mai realizzato per le persone nelle Americhe prima di 16.000 anni fa. Ma si sentirebbe più sicuro della straordinaria età delle impronte, ha detto, se ci fossero altre linee di prova oltre ai semi dell’erba del fosso. I semi potrebbero aver assorbito il carbonio più vecchio dall’acqua del lago, facendoli sembrare più vecchi di quanto non siano in realtà.

“Mi piacerebbe vedere dati più solidi, e non so se è possibile ottenere dati più solidi da questo particolare sito“, ha detto. “Se è vero, allora ha davvero delle profonde implicazioni”. Se gli umani erano ben radicati nel New Mexico 23.000 anni fa, devono aver iniziato a diffondersi dall’Alaska molto prima. “Questo inizia a far tornare indietro l’orologio“, ha detto il dottor Reynolds della Bournemouth University.

Alcuni ricercatori hanno sostenuto che gli individui potrebbero essersi diffuse nelle Americhe anche quando i ghiacciai erano al loro apice. Invece di viaggiare lungo la terraferma, avrebbero potuto spostarsi lungo la costa. In alternativa, il dottor Ardelean e i suoi colleghi hanno ipotizzato che i popoli possano aver viaggiato nell’entroterra più di 32.000 anni fa, prima che i ghiacciai dell’era glaciale raggiungessero la loro massima estensione e bloccassero quella rotta.

Secondo il Dr. Gruhn entrambi gli scenari sono rimasti possibili alla luce delle nuove prove di White Sands. Ci vorrebbe più lavoro per trovare siti precedenti che favorissero uno di essi rispetto all’altro. “Abbiamo molto da fare“, ha riferito. Bustos e i suoi colleghi hanno in programma ulteriori indagini a White Sands. Vogliono conoscere il comportamento delle persone che hanno lasciato le loro impronte lì. Cacciavano gli animali intorno a loro? Vivevano permanentemente al lago o lo visitavano solo? Ma i ricercatori devono lavorare velocemente. L’erosione che ha rivelato le impronte le cancellerà dal paesaggio nel giro di mesi o anni. Innumerevoli impronte stanno scomparendo prima ancora che gli scienziati possano posare gli occhi su di esse.

“È un po’ straziante“, ha detto Bustos. “Stiamo correndo per cercare di documentare ciò che possiamo”.