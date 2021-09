Salvata tartaruga con stampante 3D, impresa da Guinness dei Primati [FOTO]

MeteoWeb

Un team di volontari ha ricreato con una stampante 3D il carapace di una tartaruga, dopo che l’animale ne aveva perso gran parte a causa di un incendio.

L’esemplare femmina, “Freddie”, è riuscito a sopravvivere, nonostante le ferite, un mese e mezzo senza cibo e due polmoniti gravi.

Il team Animal Avengers, composto da 3 veterinari, un dentista e un designer, è entrato nel Guinness World Records 2022, per essere riuscito a realizzare il primo carapace sintetico al mondo.

Il designer Cícero Moraes, in un’intervista a CNN Brazil, ha spiegato che si è trattato di un progetto di ricostruzione che ha dovuto superare molte sfide: per la ricostruzione del guscio è stata utilizzata la fotogrammetria, impiegata spesso in archeologia per ricreare virtualmente crani o reperti, mentre, per costruire la protesi, sono state acquisite immagini per ricreare la volumetria della tartaruga.

Il successo dell’impresa, ha raccontato Moraes, è diventato evidente quando Freddie si è risvegliata dall’anestesia dopo l’operazione subita per l’impianto del nuovo carapace: “La prima cosa che ha fatto è stata rifugiarsi nel suo nuovo guscio“, ha spiegato il designer.

L’intero progetto, dall’ideazione all’impianto del carapace, ha richiesto un mese di lavoro, nel 2015.