Sam si rafforza e diventa un uragano di 2ª categoria [MAPPE]

E’ prevista un’intensificazione dell’uragano Sam nelle prossime ore, mentre la tempesta subtropicale Teresa si sta indebolendo e dovrebbe dissiparsi entro domani.

In riferimento a Sam, che nell’ultimo aggiornamento si trovava a circa 1.855 km a est-sudest delle Isole Sottovento settentrionali, non sono ancora in vigore allerte o avvisi costieri. Si muovendo verso ovest-nordovest a 20 km/h.

Secondo il National Hurricane center statunitense Sam fa registrare venti massimi sostenuti a 177 km/h, che lo classificano come uragano di 2ª categoria. E’ possibile che acquisti ancora potenza e diventi una tempesta di 3ª categoria nelle prossime ore, e poi un uragano di 4ª categoria domenica con venti a 225 km/h.