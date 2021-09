Scoperto come abbiamo perso la nostra coda, ma il perché rimane un mistero

MeteoWeb

Un nuovo studio condotto dalla New York University Langone Health ha scoperto che una certa mutazione genetica è responsabile di un profondo cambiamento anatomico che Charles Darwin riconobbe per primo con immensa perplessità nel XIX secolo: la perdita della coda nell’uomo e nelle scimmie, avvenuta all’incirca 25 milioni di anni fa.

Per oltre mezzo miliardo di anni, i nostri antenati avevano la coda. I pesci la usavano per nuotare attraverso i mari del Cambriano e, in seguito, i primati riuscivano a mantenere l’equilibrio con l’aiuto della coda mentre si precipitavano da un ramo all’altro nelle giungle dell’Eocene.

I paleoantropologi hanno scoperto che i primati più antichi conosciuti, risalenti a 66 milioni di anni fa, avevano code a tutti gli effetti che erano cruciali per la loro locomozione. Sebbene la maggior parte dei primati viventi di oggi l’abbia ancora, i reperti fossili di scimmie hanno mostrato animali senza coda da circa 20 milioni di anni fa.

“Questa domanda – dov’è la mia coda? – è nella mia testa da quando ero un bambino,” ha dichiarato l’autore principale Bo Xia, uno studente di dottorato in biologia delle cellule staminali presso la NYU Grossman School of Medicine. Dopo un incidente d’auto nel 2019, quando si è ferito al coccige (un insieme di vertebre che si estendo oltre il bacino che gli scienziati pensano sia un residuo vestigiale di una coda), Xia ha deciso di indagare scientificamente su questa sconcertante assenza nell’uomo e in altre grandi scimmie.

Xia e il suo team hanno studiato come si formano le code nelle prime fasi dello sviluppo embrionale e hanno identificato oltre 30 geni che svolgono un ruolo fondamentale in questi processi.

Uno di questi geni, chiamato TBXT, ha mostrato una mutazione significativa nell’uomo e in altre scimmie senza coda. Apparentemente, il gene è emerso circa 20 milioni di anni fa e ha fatto crescere alle scimmie solo un moncone di coda, o addirittura ne ha impedito del tutto la crescita.

Tuttavia, anche se genetisti come Xia e i suoi colleghi iniziano a spiegare come sono scomparse le nostre code, sono ancora lontani dal capire perché ciò sia accaduto. Poiché i primi gorilla erano più grandi delle scimmie, probabilmente sarebbero caduti dai rami più frequentemente e con conseguenze spesso fatali. Pertanto, la perdita della coda potrebbe averli messi in un significativo svantaggio evolutivo. Inoltre, la mancanza di coda porta un’intera serie di difetti del midollo spinale con cui lottano anche gli esseri umani moderni.

“È molto confuso il motivo per cui hanno perso la coda,” ha affermato Gabrielle Russo, morfologa evoluzionista presso la Stony Brook University e New York. “Questa è la prossima domanda in sospeso: quale sarebbe il vantaggio?”

“Anche se stiamo iniziando a comprendere le motivazioni biologiche che hanno portato i primati a perdere la coda – ha concluso Xia – non sappiamo ancora quali vantaggi questa alterazione possa aver assicurato alla specie. La spiegazione di questa direzione evolutiva rappresenta ancora un intrigante mistero“.