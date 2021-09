Scossa di terremoto magnitudo 6.2 al largo del Giappone

MeteoWeb

Un terremoto magnitudo 6.2 è stato avvertito in Giappone: l’evento si è verificato alle 00:46 ora italiana, nelle acque del Pacifico al largo del Paese. Il sisma è stato avvertito in quasi tutto l’arcipelago ma non ha provocato danni né ha fatto scattare l’allerta tsunami.

L’ipocentro è stato localizzato a 450 km di profondità, e l’epicentro a sudest dell’isola di Izu, a circa 300 km dalla capitale Tokio.