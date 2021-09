Fanno sesso orale su un volo Ryanair e il VIDEO postato su Twitter diventa virale

MeteoWeb

Il video postato su Twitter è diventato virale, come d’altronde era prevedibile. Nelle immagini si vede una coppia sorpresa a fare sesso orale su un volo Ryanair. A riprenderli è stato un passeggero della fila accanto. Ma oltre al danno, anche la beffa: la coppia è ora accusata di atti osceni in luogo pubblico e rischia una multa perché non ha rispettato le misure di sicurezza anti-Covid. I due, infatti, durante l’atto sessuale non indossavano…la mascherina!

Il video è stato girato il 14 settembre. Non sono noti i riferimenti esatti del volo, ma leggendo sui social si parla della tratta Ibiza-Orio al Serio. Nel filmato, che sui social è stato oscurato per questioni di privacy mentre sulle chat come WhatsApp è visibile in versione integrale, si vede una ragazza china tra le gambe del compagno. Quest’ultimo, mentre sorseggia del vino, si guarda intorno con aria soddisfatta, e i due si scambiano baci ed effusioni, incuranti di essere osservati.

Nel video non si vede il personale di bordo intervenire quindi non è noto se la compagnia aerea abbia preso provvedimenti nei loro confronti, in ogni caso il presidente dello “Sportello dei Diritti”, Giovanni D’Agata, ha sottolineato come, oltre al comportamento assolutamente vietato in pubblico e tanto più a bordo di qualsiasi compagnia aerea, i due abbiano violato, appunto, l’obbligo di tenere la mascherina ben indossata per tutta la durata del volo.