Meteo, settembre caldo in Alto Adige: tante giornate estive, picco di +30,6°C

MeteoWeb

Il mese di settembre 2021 viene classificato negli annali meteo come caldo e asciutto oltre la media dall’Ufficio meteorologia e previsioni valanghe dell’Agenzia provinciale per la Protezione civile dell’Alto Adige. Si sono registrate, infatti, ancora numerose giornate estive con temperature oltre +25°C e non vi sono stati afflussi di aria fredda di una certa rilevanza.

Secondo i meteorologi provinciali, le temperature di settembre 2021 sono state di 1,5°C superiori al valore medio riferito agli ultimi 30 anni. La giornata piu’ calda e’ stata il 14 settembre con +30,6°C registrati in entrambe le stazioni Meteo a Ora e Laimburg/Vadena. La temperatura piu’ bassa e’ stata rilevata l’1 settembre a Monguelfo con +2,2°C. Le precipitazioni piovose sono state circa la meta’ rispetto alla media sul lungo periodo.

Il mese di ottobre prendera’ il via domani con nubi basse in alcune vallate. In seguito arrivera’ ovunque il sole e il clima sara’ prevalentemente asciutto. Anche nel fine settimana permarranno queste condizioni con temperature vicine al valore medio sul lungo periodo. La prossima settimana e’ previsto l’arrivo di una perturbazione con tendenza a precipitazioni.