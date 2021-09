Sgarbi: “lo Stato che impone il Green Pass è lo stesso che vende sigarette cancerogene” – VIDEO

MeteoWeb

“Io non sono contro il fumo e non fumo”. Inizia così il video in cui Vittorio Sgarbi mette in evidenza le contraddizioni del Governo, quello stesso Governo che impone il Green Pass per la salute e la sicurezza, limitando la libertà dei cittadini in nome dell’emergenza sanitaria, ma che consente la vendita delle sigarette.

“Io non sono contro il fumo e non fumo. Non sono contro il vaccino e mi vaccino. Ritengo che i cittadini abbiano il diritto di non vaccinarsi e non capisco l’imposizione” da parte del Governo “di queste cosiddette “misure di emergenza e sicurezza” diversamente dall’Inghilterra, dalla Spagna, dalla Svizzera, dai Paesi Bassi, dalla Polonia, verso chi ha le proprie legittime resistenze verso la vaccinazione. Problema suo. Vita sua”, dice Sgarbi in un video pubblicato sui social e che trovate in fondo all’articolo.

“Non sono contro il fumo, benché non fumi, ma è dimostrato che il fumo porta il cancro. È acclarato. È più grave del Covid, eppure questo Stato di m***a, Conte e ora anche Draghi, ha consentito che i tabaccai fossero aperti, cioè che il fumo potesse essere venduto” anche durante il periodo di lockdown. “Pur essendo certo che il fumo porta il cancro. E c’è scritto anche sulla scatola delle sigarette che può causare il cancro. Eppure viene venduto”, dice Sgarbi, che ricorda come durante i mesi di lockdown e pesanti restrizioni, lo Stato “ha proibito tutto ma non il fumo. Non voglio ovviamente che venga proibito il fumo”, precisa ancora, ma “in tempo di lockdown, le persone che volevano fumare hanno fumato lo stesso, trovando il veleno che potrebbe farli morire in tabaccherie aperte dallo Stato”, mentre “sono stati chiusi i musei. Ma i musei non fanno danno. Sono stati chiusi i siti archeologici, ma i siti archeologici non fanno danno. Le tabaccherie sì”, afferma Sgarbi.

“Perché il fumo, che è veleno e può provocare il cancro, è stato consentito dal nostro Stato che dice di difendere la nostra salute? La difende solo da una parte, però: cioè solo dal Covid e non dal cancro?”, si chiede Sgarbi.