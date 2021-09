Siccità in California, il Lago Oroville raggiunge un livello basso storico: al 22% della sua capacità

MeteoWeb

La California, così come tutto il sud-ovest degli Stati Uniti, si trova nella morsa di una siccità senza precedenti, che sta mettendo a rischio l’approvvigionamento idrico dell’area. Secondo i dati del Dipartimento delle Risorse Idriche della California, molti bacini idrici sono al loro livello più basso mai registrato per questi corpi d’acqua.

Tra di loro, c’è il Lago Oroville, che ha raggiunto un livello basso storico, come dimostrano le immagini acquisite dal satellite Copernicus Sentinel-2 il 5 marzo 2021 (sinistra) e il 26 settembre 2021 (destra). Le immagini forniscono la prova del calo del livello dell’acqua del lago, che a marzo era al 54% della sua capacità e alla fine di settembre era solo al 22%. I dati della missione Copernicus forniscono informazioni che possono essere utilizzate per mappare con precisione i corpi d’acqua ed estrarre informazioni importanti durante i periodi di siccità.

Nei giorni scorsi, le barche sono state costrette ad ammassarsi sul filo d’acqua che rimane del lago a causa della siccità. Il Lago Oroville è stato il sito di una serie di disastri ambientali negli ultimi anni. Nel 2017, migliaia di vite sono state minacciate quando gravi alluvioni hanno danneggiato la diga di Oroville. L’area è stata anche incenerita dal Camp Fire del 2018, l’incendio più letale e distruttivo nella storia della California. Ora, le condizioni meteorologiche attuali hanno offerto un contrasto rispetto alle alluvioni del 2017, con le alte temperature e le scarse precipitazioni che hanno lasciato chilometri di coste secche, crepate e polverose.

I bassi livelli del lago stanno avendo degli impatti anche sulla fauna locale, con animali come i cervi che devono percorrere lunghe distanze per trovare dell’acqua, trovandosi così esposti per più tempo ai predatori. Sono emerse preoccupazioni anche per la popolazione di salmoni del lago, con le temperature più alte che probabilmente mettono in pericolo i pesci.

Il lago è considerato uno strumento chiave all’interno del California State Water Project. Contiene l’acqua è utilizzata per rifornire milioni di persone nello stato e svolge molte altre funzioni vitali, come fornire protezione dalle alluvioni.