Siccità in Piemonte: molti fiumi in secca, -50% per il Po a Torino

Il rapporto idrografico mensile di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) certifica il deficit di piogge in Piemonte, con alcuni dati relativi alla portata dei fiumi: a fine agosto -50% per il Po a Torino, con portata media dimezzata da 38 a 19 metri cubi al secondo, -47% piu’ a valle, a San Sebastiano, -26% a Isola S.Antonio (Alessandria). Per la Stura di Demonte la portata, rispetto alla meda storica del mese, e’ stata ridotta del 34%. In controtendenza solo il Toce: a Candoglia (VCO) la portata media misurata ad agosto e’ stata di 64 metri cubi al secondo, rispetto ai 58,7 della media.

Per le prime piogge si dovra’ attendere almeno dopo il 10 settembre, quando perturbazioni dall’Atlantico potrebbero allentare la siccita’, gia’ grave in molte zone della provincia di Cuneo. Prima di allora, solo rovesci e temporali nelle zone montane e pedemontane del Piemonte, con molte nuvole, mercoledi’ prossimo, ma scarse probabilita’ di precipitazioni sulle pianure.