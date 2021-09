In Sicilia, ricoveri sotto la soglia della zona gialla per la prima volta da oltre un mese: il 4 ottobre l’isola torna in zona bianca

MeteoWeb

Migliora la situazione epidemiologica della Sicilia, che oggi registra 574 ricoverati in area medica e 82 ricoverati in terapia intensiva per Covid. Per la prima volta da oltre un mese, i parametri sono tornati sotto la soglia della zona gialla, che nella regione scatta con 542 ricoveri in reparto e 87 in terapia intensiva. Quindi oggi, la regione è scesa sotto la soglia per quanto riguarda le terapie intensive, mentre è ancora sopra per quanto riguarda i ricoveri in area medica, ma probabilmente già domani potrebbe scendere sotto quota 542. Ricordiamo che in base ai nuovi parametri che definiscono i colori delle regioni, è necessario superare la soglia sia nei reparti che in terapia intensiva per passare ad una fascia con maggiori restrizioni.

Dal monitoraggio della prossima settimana, dunque, la Sicilia con ogni probabilità verrà ripromossa in zona bianca. La regione sarà sicuramente in zona gialla fino al 3 ottobre, secondo quanto stabilito dall’ordinanza del Ministro della Salute Speranza, ma da lunedì 4 ottobre, anche l’unica regione in giallo da quando sono stati introdotti i nuovi parametri, potrà tornare nella fascia senza restrizioni.