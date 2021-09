Archeologia e scienza: Sodoma e Gomorra sarebbero state distrutte realmente da un asteroide

MeteoWeb

Secondo recenti ricerche Sodoma e Gomorra potrebbero essere state distrutte da un asteroide, proprio come si ipotizza nella Bibbia. L’ipotesi, che fino a qualche anno fa era per lo più dovuta ai racconti biblici, si è ora rafforzata grazie al fatto che sono state ritrovate testimonianze di un impatto stellare a Tall el-Hamman, dove si verificò un’onda d’urto fortissima. “Quando apparve l’alba – si legge nel libro della Genesi – gli angeli fecero premura a Lot, dicendo: «Prendi tua moglie e le tue figlie che hai qui ed esci per non essere travolto nel castigo della città»… …Il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Zoar, quand’ecco il Signore fece piovere dal cielo sopra Sodoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco proveniente dal Signore. Distrusse queste città e tutta la valle con tutti gli abitanti delle città e la vegetazione del suolo”.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature e collega la punizione nei confronti di Sodoma e Gomorra alla distruzione di un villaggio a nord del mar Morto, a causa di un piccolo asteroide, o forse una cometa, avvenuta nel 1.600 avanti Cristo. Si tratta della cittadina di Tall el-Hammam, in Giordania. La scoperta è stata fatta da un gruppo di 21 scienziati, che si sono trovati di fronte delle evidenze non spiegabili con incendi, terremoti o eruzioni vulcaniche.

In uno strato spesso 1.5 metri sono stati rinvenuti ceneri, resti carbonizzati, metalli, ceramica e mattoni liquefatti. Dato che nessun incendio è in grado di fondere i mattoni, l’ipotesi è che il villaggio sia stato distrutto, o meglio, investito da un’onda d’urto provocata dall’esplosione di un oggetto avvenuta a 4 chilometri di altezza, e che entrò nell’atmosfera viaggiando a 61mila km all’ora.

L’onda d’urto, secondo quanto rilevato dai ricercatori, avrebbe colpito la cittadina a 1.200 chilometri all’ora, con una pressione di 50 tonnellate per centimetro quadrato, facendo così salire immediatamente la temperatura a 2.000°C.

A ben vedere si tratta di un evento che ricorda la distruzione biblica di Sodoma e Gomorra, e secondo gli autori dello studio è probabile che tale storia si sia tramandata oralmente nel corso dei secoli e infine venne messa nera su bianco nel racconto biblico.