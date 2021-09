Spazio: astrofili italiani scoprono un nuovo sistema binario nella costellazione dell’Auriga

MeteoWeb

Il team di ricerca “GUNVAG Team“, composto dalle associazioni Gruppo Astrofili Palidoro, Gruppo Astrofili Galileo Galilei, Osservatorio Astronomico Nastro Verde e Telescopio Remoto UAI (Unione Astrofili Italiani), ha individuato un nuovo sistema binario nella costellazione dell’Auriga distante da noi circa 9.300 anni luce: le due stelle effettuano una rivoluzione completa l’una intorno all’altra in 1 giorno 19 ore e 40 minuti.

Non è stato facile individuare la coppia di stelle, infatti lo studio che poi ha condotto gli astrofili alla scoperta è durato più di un anno e ha richiesto una mole di osservazioni enorme oltre che una precisa e attenta misurazione e interpretazione dei dati. Inoltre è stato molto difficile ottenere la certificazione della scoperta che ha visto gli scopritori impegnati nel confrontare i dati con quelli osservati dall’Osservatorio Palomar in California (ZTF).

La scoperta di questo sistema binario denominato “GUNVAG_V11” è consultabile nel database internazionale delle stelle variabili (VSX) al seguente link https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=2224483

Lo studio però non si conclude qui, infatti gli astrofili dovranno caratterizzare e capire come sono fatte le due stelle in coppia.