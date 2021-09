Spazio: conclusa la missione cinese da record, 3 astronauti sono rientrati nel deserto del Gobi

MeteoWeb

Dopo 3 mesi di permanenza nello Spazio, è rientrata sulla Terra la navicella spaziale Shenzhou-12, con tre astronauti a bordo: lo riferiscono i media cinesi.

La capsula di rientro è atterrata alle 13:35 locali (07:35 in Italia) nel deserto del Gobi, nella regione autonoma cinese della Mongolia Interna.

I tre astronauti sono rimasti in orbita per 90 giorni, durante i quali hanno lavorato nel modulo Tianhe-1 per la realizzazione della Stazione Spaziale cinese, stabilendo un nuovo record nazionale di permanenza nello Spazio.

Dopo il lancio il 17 giugno, il comandante della missione Nie Haisheng e gli astronauti Liu Boming e Tang Hongbo hanno condotto due passeggiate spaziali, hanno dispiegato un braccio meccanico di 10 metri e hanno partecipato ad una videochiamata con il leader del Partito Comunista Xi Jinping.

Sebbene pochi dettagli siano stati resi pubblici dall’esercito cinese, che gestisce il programma spaziale, si prevede che altri astronauti (gruppi di 3) saranno lanciati per successive missioni di 90 giorni, nei prossimi 2 anni, per rendere la Stazione pienamente funzionante.

Il governo non ha annunciato i nomi dei prossimi equipaggi né la data di lancio di Shenzhou-13.

La Cina ha inviato 14 astronauti nello Spazio dal 2003.