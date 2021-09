Spazio: un’astronauta donna nella prossima missione cinese

MeteoWeb

Un’astronauta donna potrebbe fare parte dell’equipaggio della prossima missione spaziale cinese: lo hanno rivelato due fonti citate dal South China Morning Post, secondo cui la prossima missione spaziale cinese, Shenzhou-13, partirà il 3 ottobre dalla base di lancio di Jiuquan, nel Gansu.

La missione ha come obiettivo la prosecuzione dei lavori di assemblaggio della Stazione Spaziale Tiangong.

Il lancio avverrebbe a meno di un mese dal rientro della missione Shenzhou-12: 3 astronauti sono tornati sulla Terra dopo 90 giorni nello Spazio, un nuovo record di permanenza in orbita per gli astronauti cinesi.