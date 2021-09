Speranza: “presto via le mascherine nelle classi dove tutti sono vaccinati”

MeteoWeb

“La riapertura delle scuole in presenza è priorità assoluta e spero che presto avremo un numero alto di classi in cui tutti saranno vaccinati e ciò consentirà di allentare le misure e togliere le mascherine. Presto potremo pensare di allentare le misure, come togliere le mascherine, nelle classi dove abbiamo tutti vaccinati”. Così il Ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi.