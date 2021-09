Stazione Spaziale: annunciata la data di lancio della missione di Samantha Cristoforetti, non prima del 15 aprile 2022

MeteoWeb

NASA e SpaceX stanno pianificando il lancio del 31 ottobre degli astronauti Crew-3 verso la Stazione Spaziale Internazionale, prevedendo il rientro degli astronauti Crew-2 tra l’inizio e la metà di novembre.

Crew-3 sarà la terza missione di rotazione dell’equipaggio con astronauti su razzo e navicella americani dagli Stati Uniti alla ISS e il quarto volo con astronauti, incluso il volo di prova Demo-2 nel 2020, la missione Crew-1 nel 2020-21, e il volo Crew-2 in corso come parte dell’equipaggio Expedition 65.

La missione Crew-3 comprenderà gli astronauti della NASA Raja Chari, comandante della missione, Tom Marshburn, pilota, e Kayla Barron, specialista di missione, e l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Matthias Maurer, specialista di missione, che partiranno a bordo di una navicella spaziale Crew Dragon, con un razzo Falcon 9 dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center della NASA in Florida. E’ in programma un soggiorno di lunga durata a bordo del laboratorio orbitante, dove sarà presente un equipaggio di sette membri.

Gli astronauti di Crew-3 si aggiungeranno al team composto dagli astronauti della NASA Shane Kimbrough e Megan McArthur, Akihiko Hoshide di Jaxa Thomas Pesquet dell’ESA, che è arrivato sulla ISS nell’ambito della missione SpaceX Crew-2 nell’aprile 2021.

I team di missione puntano anche al lancio della missione SpaceX Crew-4 della NASA non prima del 15 aprile 2022, per un periodo di sei mesi di permanenza.

L’equipaggio Crew-4 sarà guidato da Kjell Lindgren con Bob Hines come pilota, entrambi astronauti della NASA. L’astronauta dell’ESA Samantha Cristoforetti sarà una specialista di missione e rivestirà il ruolo di comandante dell’equipaggio della ISS Expedition 68. Il restante membro dell’equipaggio deve ancora essere scelto. Gli astronauti di Crew-3 torneranno sulla Terra alla fine di aprile 2022 a seguito di un passaggio di consegne simile con Crew-4.

Il programma Commercial Crew della NASA sta collaborando con l’industria attraverso una partnership pubblico-privata per fornire un trasporto sicuro, affidabile ed economico da e per la Stazione Spaziale Internazionale. La ISS rimane il trampolino di lancio per l’esplorazione dello Spazio, comprese le future missioni sulla Luna e su Marte.