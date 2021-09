Stazione Spaziale: nuovo “parcheggio” per la Soyuz, passa dal modulo Rassvet a Nauka

MeteoWeb

E’ avvenuto alle 14:21 il distacco della navetta Soyuz MS-18 dal modulo Rassvet della Stazione Spaziale Internazionale, e intorno alle 15 ha attraccato al nuovo modulo Nauka: il cambio è stato deciso per lasciare libero l’attracco per la prossima navetta Soyuz che porterà sulla ISS nuovi astronauti russi. A guidare la manovra, la 20ª mai realizzata in orbita per rilocare una Soyuz, sono stati 3 membri della Expedition 65: Mark Vande Hei della NASA, Oleg Novitskiy e Pyotr Dubrov di Roscomos.

Vande Hei e Dubrov resteranno a bordo della ISS fino a marzo 2022: l’astronauta della NASA, al suo ritorno, conquisterà il record per il singolo volo spaziale piùlungo per un americano.