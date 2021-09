Stromboli: il maltempo ha danneggiato il sistema d’allarme sperimentale “early-warning”

MeteoWeb

Il maltempo dei giorni scorsi ha danneggiato il sistema di allarme che monitora attività ed eventuali eruzioni del vulcano Stromboli.

Il dipartimento della di Protezione civile nazionale ha informato il sindaco di Lipari dell’accaduto.

Il sistema sperimentale di “early-warning” segnala esplosioni parossistiche e maremoti generati da attività vulcaniche.

Il primo cittadino Marco Giorgianni ha dichiarato: “Fermo restando che non vi sono variazioni del livello di allerta vulcanica, nelle more del ripristino del ponte radio e quindi della ripresa del funzionamento ottimale del sistema, si richiede di prestare molta attenzione soprattutto vicino le coste dell’isola e nei tratti di mare interessati attenendosi alle principali misure di autoprotezione da adottarsi in caso di evento vulcanico“.