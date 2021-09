Sudafrica: sciame di api uccide 63 pinguini in via di estinzione

MeteoWeb

Ben 63 esemplari di pinguini africani, specie in via di estinzione, sono stati uccisi da uno sciame di api in Sudafrica, vicino a Città del Capo: lo riporta la BBC, che cita un gruppo di ambientalisti.

I volatili facevano parte di una colonia di Simonstown, a circa 40 km a Sud della capitale: sulla spiaggia sono state rinvenute carcasse coperte da punture di api, ha riferito un funzionario della Fondazione dell’Africa meridionale per la conservazione degli uccelli costieri.

I pinguini africani sono stati inseriti nella Lista rossa dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN Red List).

Anche la specie di api che ha ucciso i pinguini fa parte dell’ecosistema locale, dove sono presenti aree di conservazione.