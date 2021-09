Forti temporali al Sud: nubifragi nel Salento, allagamenti a Nardò e Leverano – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo a macchia di leopardo le regioni del Sud, in particolare Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In Puglia, i settori più colpiti dal maltempo sono il Salento e il Foggiano. Gli accumuli pluviometrici maggiori si registrano a Nardò (Lecce), dove sono caduti 68mm di pioggia che hanno provocato importanti allagamenti di strade, scantinati e locali ai piani bassi degli edifici (vedi foto della gallery scorrevole in alto). In poco più di un’ora, sulla località sono caduti 65mm di pioggia. Si segnalano forti disagi alla circolazione e auto in panne lungo le strade allagate, dove il livello dell’acqua piovana, caduta copiosa, ha superato anche i 30cm. Numerose richieste di soccorso giungono ai centralini dei Vigili del Fuoco, intervenuti con idrovore per liberare dall’acqua le abitazioni civili allagate.

Allagamenti anche a Leverano, sempre nel Leccese. Si registrano anche 53mm a Tuglie, 44mm a Matino, 33mm a Veglie.

Forti temporali stanno colpendo anche l’estremo sud della Calabria e alcune zone della Sicilia, in maniera più intensa il settore sudorientale. In queste due regioni, spiccano i 47mm di San Saba, nel Messine, i 45mm di Bova, nel Reggino, i 28mm di Augusta, nel Siracusano.

