Maltempo, forti temporali in Emilia Romagna: allagamenti in diverse località – FOTO e VIDEO

Rovesci e temporali diffusi stanno colpendo gran parte dell’Emilia Romagna e sono in evoluzione verso est. Si segnalano allagamenti in diverse località (vedi video in fondo all’articolo e foto della gallery scorrevole in alto): allagamenti anche alla Fiera di Bologna.

Tra i dati pluviometrici più significativi, aggiornati alle ore 15, segnaliamo: 71mm a Pratospilla, 54mm a Ciano d’Enza, 53mm a Palanzano, 47mm a Frassinoro, 46mm a Bologna, 41mm a Villanova di Castenaso, Lavezzola, Selva Malvezzi, Medicina.

Nel Bolognese, registrate raffiche di vento di quasi 80km/h: 77km/h a Medicina, 68km/h a Selva Malvezzi, 60km/h a Conselice, 42km/h a Bologna.

