Terremoti: scossa ML 2.8 in Romagna avvertita anche in Mugello

Una scossa di terremoto magnitudo 2.8 rilevata in Romagna è stata avvertita anche in Mugello, a poca distanza da San Godenzo e Marradi: lo segnala la Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze. La scossa si è verificata alle 07:46 ed è stata registrata dalla rete di monitoraggio INGV a 7 km di profondità, con epicentro Premilcuore (Forlì-Cesena), nei pressi di di San Godenzo e Marradi che si trovano a 13 e 17 km dall’epicentro. Non si registrano danni.