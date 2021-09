Raro potente terremoto scuote il sudest dell’Australia: gente in strada, paura e crolli da Melbourne a Sydney [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Un terremoto magnitudo 5.8 ha scosso il sudest dell’Australia alle 09:15 ora locale, le 01:15 ora italiana.

Secondo l’istituto Geoscience Australia la scossa ha avuto come epicentro la cittadina di Mansfield, nello stato del Victoria, a un centinaio di km da Melbourne, e ipocentro a circa 10 km.

Il terremoto è stato avvertito a Melbourne e fino a Sydney, nella regione del New South Wales.

Molte persone sono scese in strada a Melbourne dopo che la scossa ha fatto tremare gli edifici. Ci sono segnalazioni di danni a edifici a Melbourne e in altre parti dello stato del Victoria.

Si tratta di un terremoto insolitamente potente per l’Australia, che ha colpito circa 130 km a nord-est della seconda città più popolosa del Paese. Il vicepremier dello stato di Victoria, James Merlino, ha citato alcune segnalazioni di danni, tra cui un ospedale che ha perso energia.

Il capo scienziato del Centro di ricerca sismologica Adam Pascale ha affermato che si è trattato del più grande terremoto (sulla terraferma) nella storia registrata del Victoria.

Il primo ministro Scott Morrison ha riferito che non ci sono state segnalazioni di lesioni gravi.

Il terremoto è stato il più intenso registrato in Australia da quando un sisma magnitudo 6.6 ha colpito 210 chilometri al largo della città costiera nord-occidentale di Broome nel 2019.