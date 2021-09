MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata avvertita in serata in Sicilia. In particolare, una scossa di magnitudo 3 si è verificata alle 19:21 a Milo, alle pendici dell’Etna. Il sisma si è verificato ad una profondità di 8,3km ed è stato avvertito anche a Catania.

