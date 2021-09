Torna la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, tante le attività organizzate dall’INFN

MeteoWeb

Il 24 settembre torna la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, la grande festa della scienza promossa dall’Unione Europea che dal 2005, grazie al racconto dei protagonisti della ricerca, si propone di offrire al grande pubblico momenti di approfondimento e di disseminazione delle tematiche scientifiche. Appuntamento che quest’anno, a causa delle misure a contrasto della pandemia di Covid-19, comprenderà sia attività dal vivo sia attività online, nel tentativo di coinvolgere in sicurezza il maggior numero possibile di cittadini. In Italia, fin dal 2005, molti ricercatori e ricercatrici partecipano alla manifestazione europea con diversi progetti. Grazie al contributo delle sezioni e dei laboratori nazionali, l’INFN, anche in occasione dell’edizione 2021, è coinvolto direttamente nell’organizzazione di alcune attività nelle città che aderiscono all’iniziativa.

Progetto ERN Sharper

I Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN, nell’ambito del progetto Sharper della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, propongono un format ibrido che comprende sia conferenze online trasmesse sul sito di Sharper sia attività in presenza per un totale di circa 50 eventi che spaziano tra spettacoli, conferenze, incontri con i ricercatori e le ricercatrici, dimostrazioni, osservazioni, laboratori e giochi, per coinvolgere la comunità scientifica insieme a famiglie, bambini, ragazzi e adulti.

Il 23 settembre sono previsti alcuni eventi in presenza, tra cui la conferenza spettacolo organizzata dal Gran Sasso Science Institute – GSSI “Torneo: l’Universo scende in campo”, in cui alcuni professori del GSSI presenteranno 8 temi caldi della ricerca in fisica in una sfida in cui il pubblico sarà coinvolto per decretare il vincitore.

Il 24 settembre il cuore della manifestazione sarà Piazza Duomo dove il pubblico potrà fare un “viaggio” all’origine dell’Universo accompagnato dai ricercatori dei Laboratori del Gran Sasso e del Gran Sasso Science Institute. Il Piazzale dell’Emiciclo sarà il teatro di spettacoli e conferenze dedicati sia ai più piccoli sia ai più grandi, e la sera è previsto il tour virtuale dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso con la guida del direttore dei LNGS Ezio Previtali. L’Auditorium del parco ospiterà due eventi, il primo dedicato alla scoperta del microbiota, curato da LNGS, e il secondo, curato da GSSI, dedicato a “Dante e il Big Bang” in cui il rettore del GSSI Eugenio Coccia guiderà il pubblico in un viaggio dal sapere antico alla scienza moderna.

Infine, il 28 settembre, a concludere la manifestazione sarà l’iniziativa organizzata dal GSSI “Soccer Match – Sfida di cervelli”: una sfida di calcio che vedrà affrontarsi i ricercatori dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN e del Gran Sasso Science Institute. (http://www.sharper-night.it/sharper-laquila/)

La sezione INFN di Genova, durante il pomeriggio e la sera del 24 settembre, organizza diversi seminari e laboratori interattivi rivolti alle scuole e al pubblico generico. Si parlerà dell’importanza della divulgazione scientifica insieme ad alcuni autori selezionati nelle ultime edizioni del Premio Asimov, progetto per le scuole promosso dall’INFN; si scoprirà come studiare l’Universo dalle profondità del mare e della terra, e, insieme a ricercatori e ricercatrici INFN della collaborazione Virgo, si parlerà della meccanica quantistica applicata alla ricerca delle onde gravitazionali. I ricercatori e le ricercatrici del progetto per le scuole OCRA racconteranno e mostreranno esperimenti per vedere i raggi cosmici, le particelle invisibili che piovono dal cielo. Durante il pomeriggio verrà proposta anche una serie di esperimenti semplici con materiali comuni riproducibili tra le mura di casa. (https://www.sharper-night.it/sharper-genova/ )

I Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN partecipano al progetto Sharper con le visite guidate del Visitor Centre dei Laboratori Nazionali del Sud e del Laboratorio KM3NET, presso il porto di Catania; inoltre, in città sarà presente un padiglione espositivo di presentazione dei laboratori e di dimostrazione di come la collaborazione tra la cittadinanza e il mondo della ricerca possa migliorare le condizioni di crisi. La sezione di Catania, in particolare, propone uno stand al Cortile Platamone dal titolo “Scrutare il cielo dalla profondità degli abissi” sul progetto KM3NET e l’evento online a cura di INFN Kids “Le onde per scoprire il mondo che ci circonda”. ( https://www.lns.infn.it/it/sharper.it e https://www.sharper-night.it/sharper-catania/ )

A Torino, durante la settimana, l’INFN organizza alcuni incontri online per le scuole in collaborazione con l’INAF e il Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino. Il 24 sarà presente al Castello del Valentino con uno stand dove si troveranno exhibit e strumenti tecnologici per raccontare al pubblico un pezzettino dell’Universo, e con l’attività “Onda su onda”, per svelare i segreti della ricerca sulle onde, da quelle elettromagnetiche a quelle gravitazionali. Al Castello del Valentino le attività continueranno anche sabato 25.

Il 24 e il 25 settembre l’INFN sarà presente anche all’Orto Botanico con un evento sulla crisi climatica e l’escape room “Sblocca la scoperta della fisica in medicina”, realizzata in collaborazione con l’AIFM – Associazione Italiana Oasi di Fisica Medica.

Infine, per la serata del 24 settembre è previsto l’evento “Open Night” al Planetario di Torino, organizzato dalla sezione INFN di Torino in collaborazione con Infini.to, Associazione Apriticielo, INAF e UniTo – Dipartimento di Fisica; mentre, al Terrazza Caffè si terrà l’evento “Storie di donne e scienza: quattro ricercatrici si raccontano”, a cura di UniTo CIRSDe – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere e Dipartimento di Fisica. (https://www.sharper-night.it/sharper-torino/ )

La sezione INFN di Cagliari partecipa al progetto Sharper insieme alle città di Nuoro e Sassari. All’interno della programmazione di Sharper Cagliari, l’INFN propone un nuovo format di divulgazione scientifica online, “15 minuti con”, in cui i ricercatori e le ricercatrici si raccontano al pubblico. Dal 20 al 23 settembre si tiene una serie di attività di divulgazione scientifica nelle scuole della Sardegna di ogni ordine e grado. Al centro degli incontri c’è l’Einstein Telescope, il cacciatore di onde gravitazionali di nuova generazione che potrebbe presto trovare casa in Sardegna.

Il 24 settembre, le attività di divulgazione sulla fisica della gravitazione continuano a Lula, con la partecipazione di INFN Cagliari a un incontro aperto con la popolazione sullo stato dell’arte della ricerca nel campo delle onde gravitazionali. Infine, a Cagliari i temi protagonisti per gli eventi INFN della notte del 24 saranno la fisica delle particelle e il CERN di Ginevra, l’antimateria e i raggi cosmici. In particolare, a Cagliari in presenza sono previsti due eventi: “Alla scoperta del mondo dell’antimateria” e l’attività “Sotto una pioggia di raggi cosmici: Extreme Energy Events”. Parallelamente il 24 settembre sarà organizzata una visita virtuale al CERN con il tour dell’esperimento CMS. (https://www.sharper-night.it/sharper-cagliari/)

Il 24 settembre la sezione INFN di Perugia contribuirà agli eventi organizzati per Sharper con una visita virtuale all’esperimento CMS, un evento all’osservatorio astronomico di Coloti e uno stand attrezzato con una camera a nebbia per mostrare il passaggio dei raggi cosmici. All’interno del Dipartimento di Fisica dell’Università, inoltre, sarà allestita una mostra sulle onde gravitazionali con materiali multimediali, foto, parti di attrezzature dell’esperimento Virgo. (https://www.sharper-night.it/sharper-perugia/)

A Trieste, anche quest’anno, la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori si svolgerà in concomitanza con il Festival TriesteNext. Nelle settimane che precedono la notte del 24 settembre l’INFN, insieme a Science Industries, organizza incontri informali nei pub di Trieste per parlare di scienza e ricerca. Il 24, oltre allo stand “L’Universo delle Particelle” allestito dall’INFN insieme a ICTP, SISSA e INAF, sono previste varie attività per il pubblico, tra le quali un gioco di ruolo promosso da Elettra Sincrotrone Trieste per scoprire le attività di ricerca degli enti presenti sul territorio triestino, e molto altro. (https://www.sharper-night.it/sharper-trieste/)

La Sezione INFN di Pavia è infine capofila del progetto per la città e propone una serie di incontri per tutta la settimana da domenica 19 a sabato 25, a cominciare da un gioco a quiz, i cui hardware e software sono stati realizzati interamente da studenti di fisica pavesi. Ci saranno, inoltre, in presenza e da remoto, le presentazioni delle attività della sezione INFN di Pavia negli esperimenti del Large Hadron Collider del CERN e brevi pillole di scienza raccontate da ricercatori e ricercatrici di diversi dipartimenti. La notte del 24, infine, sarà animata da numerosi stand all’interno del castello. (https://www.sharper-night.it/sharper-pavia/)

Progetto ERN Venetonight:

Come ogni anno dalla prima edizione dell’evento, i Laboratori Nazionali di Legnaro dell’INFN e la sezione di Padova dell’INFN partecipano e contribuiscono alle attività in programma per la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori in collaborazione con l’Università di Padova e l’INAF, nell’ambito del progetto Venetonight.

I Laboratori Nazionali di Legnaro dell’INFN organizzano alcuni seminari online via zoom sulla fisica delle particelle, gli acceleratori, le applicazioni della fisica nucleare alla medicina, ma anche attività in presenza che si terranno all’aperto sul lungo fiume vicino al Dipartimento di Fisica, tra cui la visita in realtà virtuale dei Laboratori Nazionali di Legnaro.

La sezione INFN di Padova propone tre seminari online, realizzati in collaborazione con il Dipartimento di Fisica e Astronomia, e alcune postazioni su fisica del plasma, Cherenkov Telescope Array, onde gravitazionali, giochi sulla storia della fisica, lo spazio e le particelle elementari.

Per consultare i dettagli del programma: https://venetonightpadova.it/

Progetto ERN Bright:

La sezione INFN di Pisa parteciperà agli eventi di Bright-night Toscana del 24 settembre. Durante il giorno si terranno le visite virtuali dell’esperimento CMS del CERN e dei laboratori della sezione INFN di Pisa. Non mancano, però, anche attività in presenza: alla Loggia dei Banchi si troverà uno stand sull’esperimento ATLAS e sulla Fisica Medica, mentre sul palco si terrà il panel “Dante e Pisa”. Infine, si parlerà di “Possibili indizi di nuova fisica nei primi risultati di Muon g-2” in un aperitivo di scienza al Caterina Café.

L’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) e l’Interferometro Virgo, nell’ambito del progetto Bright-night, nel pomeriggio del 24 settembre aprono le porte a una visita guidata in presenza e propongono il laboratorio “Scienziati per un giorno”, legato al progetto europeo di citizen science REINFORCE, che permette ai partecipanti di accedere, tramite un app per cellulare e computer, ai dati delle antenne gravitazionali e contribuire in prima persona al riconoscimento delle voci dei rumori e del segnale. A Pisa, EGO organizza, inoltre, un intervento su come Virgo e la sua rete di sensori siano un sensibile orecchio in ascolto dell’ambiente, in grado di contribuire al monitoraggio dei terremoti e dei cambiamenti climatici. Per la serata è prevista la partecipazione con lo stand “Virgo in ascolto dell’universo e dell’ambiente” alle Logge dei Banchi, per far sperimentare al pubblico l’interferometria e la rivelazione delle onde gravitazionali. La notte si conclude allo Spazio la Nunziatina con “Lo Spazio e i Sensi”, un viaggio tra suoni cosmici e musica alla scoperta di come ascoltiamo l’Universo.

Anche la sezione di Firenze dell’INFN aderisce all’iniziativa Bright, promossa dall’università di Firenze nel quadro dell’iniziativa di Regione Toscana “Giovanisì”, e organizza attività online e tre eventi in presenza che si svolgeranno il pomeriggio e la sera del 24 settembre presso l’orto botanico “Il Giardino dei Semplici”. L’evento “I fumetti di Leo&Alice” sarà dedicato ai bambini e alle bambine dai 6 ai 10 anni e racconterà che cosa si nasconde dentro a un bicchiere d’acqua, mentre gli altri due saranno interventi all’interno dei cicli di mini-conferenze “Futuri-amo” e “Un mondo migliore per tutti”: si parlerà di buchi neri e meccanica quantistica e di radioattività.