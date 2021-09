Maltempo, tragedia a Pantelleria: tornado investe una decina di auto, almeno 2 morti e 9 feriti – FOTO

MeteoWeb

Una tromba d’aria si e’ abbattuta sull’isola di Pantelleria, provocando la morte di due persone e il ferimento di altre nove, di cui 4 gravi. Il tornado si è verificato intorno alle 18 nella zona che va tra Campobello e Cala Cinque Denti, investendo in pieno almeno dieci auto.

La conferma arriva dal sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo, che sta seguendo e coordinando le operazioni di soccorso. “Ci sono due morti e diversi feriti. E’ stata certamente una tromba d’aria che ha coinvolto case e anche diverse auto. Sono in corso le ricerche. Stiamo ancora valutando quello che e’ successo“, dichiara Campo. I sanitari del 118 che si trovano sull’isola parlano gia’ di un bilancio in aumento. Nove i feriti accertati, ma sono ancora in corso le ricerche di eventuali dispersi.

Una delle vittime e’ stata travolta dal crollo del tetto della propria abitazione; mentre la seconda e’ stata trovata priva di vita all’interno della propria autovettura. Fra i deceduti un Vigile del Fuoco pantesco non in servizio. Lo comunica la Protezione civile siciliana, che formula le “condoglianze alle famiglie”.

La tromba d’aria ha interessato nello specifico la contrada Campobello, una zona costiera dell’isola. Le vittime, che erano a bordo delle loro auto, sono state investite in pieno dalla tromba d’aria e scaraventate fuori dall’abitacolo, una su un muretto l’altra a terra. Anche i feriti, quattro dei quali sono in gravi condizioni, sarebbero stati coinvolti in incidenti stradali provocati dalla furia del maltempo.

“Quello che si e’ presentata ai nostri occhi e’ stata una scena apocalittica“, racconta un soccorritore del 118. La tromba d’aria e’ arrivata dal mare e in pochi secondi ha trascinato in un vortice case e auto che stavano percorrendo la strada perimetrale dell’isola.

Al momento sono pronti ad intervenire da Lampedusa anche i soccorsi del 118 con l’elisoccorso, quando le condizioni climatiche lo consentiranno. Sulla Sicilia, infatti, è iniziata l’ondata di maltempo che si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore.

“Sentivo pioggia e vento fortissimi, qualcosa di davvero anomalo per la nostra isola. Tutto e’ successo in un momento“. E’ la testimonianza di Pino Guida, residente in contrada Karuscia a Pantelleria. Casa sua dista poco meno di un chilometro dal luogo dove la tromba d’aria ha investito case e auto seminando morte e distruzione. “Dall’intensita’ della pioggia sembrava come un tornado che veniva dal mare – racconta ancora Guida – da casa non riuscivamo a uscire, tanto era forte il vento. A un certo punto e’ andata via anche la luce e a quel punto abbiamo pensato che la tromba d’aria aveva provocato danni seri, anche se non potevamo immaginare ci fossero anche delle vittime”.

Come possiamo vedere dalla mappa delle fulminazioni in diretta, violenti temporali stanno colpendo il Canale di Sicilia e la Sicilia occidentale:

Si tratta di fenomeni molto violenti che provocano numerosi tornado a causa dell'energia latente ai bassi strati dopo tre mesi di caldo eccezionale. Oltre che Pantelleria, anche Trapani è colpita da fenomeni particolarmente violenti. Il groppo temporalesco si muoverà nella notte verso oriente, colpendo tutta la Sicilia per poi accanirsi in Calabria ancor più rinforzato domani, Sabato 11 Settembre.