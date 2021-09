Tumore della prostata e chirurgia robotica: una polvere emostatica di facile applicazione ed economica potrebbe migliorare i risultati e rappresentare una scorciatoia per i chirurghi meno esperti

MeteoWeb

Santis Health ha annunciato la pubblicazione di uno studio comparativo sul Journal of Urology al quale hanno partecipato 862 uomini che avevano o non avevano emosfere di polisaccaridi microporosi in polvere (Arista TM, Becton Dickinson, Franklin Lakes, USA) applicate alla sede d’intervento al termine di un’operazione chirurgica robotica per cancro alla prostata per ridurre le complicanze emorragiche. L’analisi dei risultati ha mostrato che sebbene il sanguinamento postoperatorio fosse ridotto, come previsto, l’effetto maggiore è stato riscontrato nel miglioramento dei tassi di potenza post-operatoria rispetto ai controlli storici (78,1% vs 33,7%) da parte dello stesso chirurgo, risultando in un tasso di triade post-trattamento (pazienti continenti, potenti e senza cancro) a un anno che era simile (53,1% vs 57%) al miglior tasso pubblicato nella letteratura medica. Ciò nonostante il chirurgo senior avesse un’esperienza operativa limitata di soli 420 casi di chirurgia robotica (ma 2.500 casi in totale) all’inizio dello studio.

“Dei tre principali indicatori di esito della chirurgia robotica del cancro alla prostata, la potenza (erezioni sufficienti per il sesso) è di gran lunga la più difficile da raggiungere a causa dell’età media di 63 anni dei pazienti che operiamo, nonché dei vincoli imposti dalla posizione del cancro all’interno della prostata. Siamo rimasti molto sorpresi dal notevole miglioramento della conservazione della potenza post-operatoria nei pazienti che ricevono la polvere, che richiede solo 10 secondi per essere applicata e costa solo 100 sterline (rispetto all’acquisto di 1,5 milioni di sterline e al costo di servizio annuale di 100.000 sterline del robot). Abbiamo identificato due potenziali meccanismi attraverso i quali i pazienti di questo gruppo potrebbero ottenere una migliore preservazione della potenza e attualmente stiamo realizzando un trial più grande, randomizzato-controllato per determinare gli effetti relativi dell’utilizzo della polvere, della tecnica chirurgica e dell’esperienza chirurgica, poiché potenzialmente tutti e tre potrebbero avere un effetto“, ha affermato il professor Christopher Eden, fondatore di Santis Health e autore senior dello studio.

Nel solo Regno Unito, ci sono 42.000 nuove diagnosi di cancro alla prostata ogni anno e 10.000 decessi a causa di questo. Ogni anno, circa 5.000 uomini si sottopongono a un intervento chirurgico per il cancro alla prostata e, nonostante la maggiore precisione della prostatectomia robotica, il National Institute for Health and Clinical Excellence del Regno Unito ha riportato tassi di potenza del 22%.

“Sebbene tra le opzioni terapeutiche disponibili solo la chirurgia offra la certezza di un risultato del test del sangue PSA target pari a zero e la conservazione di tutte le principali opzioni di ripiego, ha anche il potenziale di causare disturbi della vescica e della funzione sessuale“, spiega il professor Eden, aggiungendo che “è possibile che utilizzando questa polvere, i chirurghi meno esperti possano ottenere risultati funzionali migliori molto più rapidamente di prima, e i chirurghi esperti possano ottenere risultati che sono stati precedentemente irraggiungibili“.