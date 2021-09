Turismo spaziale e subacqueo: Les Roches riunisce i più rinomati esperti mondiali per discutere delle sfide future

MeteoWeb

La seconda edizione dell’evento pionieristico sul turismo spaziale e subacqueo, che riunisce le principali agenzie spaziali internazionali e imprese private, avrà luogo in formato ibrido presso il campus di Les Roches a Marbella dal 22 al 24 settembre, in concomitanza con l’equinozio d’autunno. Gli ospiti potranno assistere ad un’intera giornata di conferenze faccia a faccia e due giorni aggiuntivi di sessioni virtuali.

Con il titolo “Tourism Beyond Natural Borders”, SUTUS 2021 è un evento unico, organizzato da Les Roches insieme a Medina Media Events.

Questa edizione vedrà la partecipazione di rinomati professionisti internazionali e nazionali dell’industria aerospaziale insieme a funzionari della NASA, dell’ESA e della JAXA. Durante i tre giorni della conferenza, relatori e panel discuteranno, tra le altre questioni attuali, di tematiche come i viaggi privati ​​nello spazio e le iniziative di capitale privato che lavorano per realizzare questo sogno e per accelerare la ricerca scientifica in aree come l’agricoltura su altri pianeti. Al ritorno sulla Terra, i partecipanti a SUTUS si immergeranno nel mondo del turismo subacqueo, dove archeologi marini, esperti di immersioni e intrepidi esploratori mostreranno loro questo mondo inesplorato.

Inoltre, il campus di Les Roches ospiterà anche un’area dimostrativa dove saranno esposti progetti innovativi legati al turismo di diverse aziende nazionali e internazionali, come il rifugio di emergenza progettato dall’ESA, uno zeppelin che sorvola il campus, un progetto educativo di The City of the Stars, che consiste in un planetario portatile di 4×6 metri e che fa parte di una passeggiata in realtà virtuale attraverso il sistema solare.

Carlos Díez de la Lastra, amministratore delegato di Les Roches Marbella, ha dichiarato: “SUTUS è nato per diventare un punto di riferimento per il turismo di lusso. Per questa nuova edizione non c’è location migliore di Les Roches, una scuola di formazione manageriale alberghiera e punto di riferimento dell’istruzione di qualità di respiro internazionale, per collaborare a questo entusiasmante progetto”.

A SUTUS 2021 leader nazionali e internazionali si confronteranno sulle due maggiori sfide future del turismo di lusso: lo spazio e il mondo subacqueo. Tra i relatori figure di spicco come: Sam Scimemi (NASA), Bernard Foing (ESA), Tony Gannon (Space Florida) Hiroko Ajusakura (JAXA), Fabien Cousteau (Proteus), Aaron Olivera (Earth300) e Héctor Salvador (Tritón Submarines).