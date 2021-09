Un grosso Boeing C-17 fa slalom tra i grattacieli: stupore e paura a Brisbane – VIDEO

MeteoWeb

L’Australian Defence Force ha eseguito una serie di voli ieri, 25 settembre, durante il Sunsuper Riverfire. Un Boeing C-17 Globemaster III ha compiuto un sorvolo su Brisbane come parte di un’esercitazione a sostegno del festival Sunsuper River, organizzato ogni anno nella città australiana.

L’aereo ha volato sopra Mt. Coot-tha e sopra il Suncorp Stadium, per poi dirigersi lungo il fiume a South Bank fino al Goodwill Bridge. Infine si è riposizionato per volare verso est lungo le scogliere di Kangaroo Point. Le immagini del video in fondo all’articolo sono spettacolari ma spaventose allo stesso tempo. Si può vedere l’enorme Boeing C-17 volare ad un soffio dai grattacieli, quasi a fare slalom tra di loro.

Sui social, in tanti hanno manifestato il loro disaccordo per questo sorvolo, sostenendo che abbia scatenato paura riportando alla mente le immagini dell’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre.