Un tour della ISS a 360 gradi: l’astronauta Thomas Pesquet ci mostra il modulo Kibo [VIDEO]

MeteoWeb

L’astronauta dell’ESA Thomas Pesquet ci accompagna in un tour della Stazione Spaziale Internazionale come nessun altro: filmata con una telecamera 360, la serie Space Station 360 consente di esplorare la ISS, e l’astronauta ci porta all’interno del modulo Kibo.

Kibo è il modulo giapponese, noto anche come modulo sperimentale giapponese o JEM. Thomas nel video ci guida attraverso l’hardware disponibile per gli astronauti e i ricercatori sulla Terra e l’esclusiva camera di equilibrio e lo spazio di archiviazione in Kibo.

Il video fa parte di una serie in cui Thomas mostra ogni modulo in un video a 360 gradi.

Basta fare clic e trascinare con il mouse o spostare lo smartphone per vedere diverse angolazioni e sentirsi come se fossimo nello Spazio con Thomas.

Il video è in francese, per attivare i sottotitoli in inglese basta cliccare sull’icona CC in basso a destra del player di YouTube.