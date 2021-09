Uragano Ida: mezzo milione di persone ancora senza elettricità in Louisiana e Mississippi

MeteoWeb

Ad oltre una settimana dal passaggio dell’uragano Ida, centinaia di migliaia di case e attività commerciali in Louisiana e Mississippi continuano a rimanere senza energia elettrica. Secondo la compagnia elettrica PowerOutage.us, circa 495.384 clienti della Louisiana e 4.656 nel Mississippi continuano a non avere accesso all’elettricità e potrebbero rimanere in queste condizioni fino al 29 settembre, perché le tempeste continuano ad ostacolare i lavori di ripristino dei pali della luce e delle centraline.

Intanto, il servizio meteorologico nazionale continua a segnalare nuove inondazioni, poiché il suolo è saturo e non riesce ad assorbire le piogge che continuano a cadere nell’area.