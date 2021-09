Uragano Ida, New York e New Jersey sott’acqua: “evento meteorologico storico” con “alluvioni brutali”, cascate nella metro [VIDEO]

MeteoWeb

Il governatore di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza a causa della “coda” della tempesta Ida, che ha causato pesanti inondazioni nella Grande Mela e negli Stati Uniti nordorientali. “Sto dichiarando lo stato di emergenza per aiutare i newyorkesi colpiti dalla tempesta,” ha twittato Hochul.

L’uragano Ida ha effettuato il landfall domenica sugli Stati Uniti meridionali come uragano di 4ª categoria, ed ha causato gravi danni e inondazioni mentre si dirigeva verso nord.

New York è allagata, la metropolitana è bloccata, molti alberi sono stati abbattuti e gli abitanti sono stati invitati dalle autorità a non uscire di casa: Ida ha colpito la città in un modo che secondo Hochul “non era prevedibile“. Vere e proprie cascate hanno inondato le stazioni della metro della Grande Mela. Anche il New Jersey ha dichiarato lo stato di emergenza e si conta almeno un morto, annegato.

Il sindaco di New York Bill de Blasio ha dichiarato che la città è stata colpita “da un evento meteorologico storico” con “alluvioni brutali” e “condizioni pericolose” sulle strade. La polizia ha chiesto ai residenti di restare in casa, la metropolitana è praticamente chiusa, come i servizi ferroviari e i voli, che sono sospesi.

A causa degli effetti dell’uragano Ida, New York ha vietato la circolazione di tutti i mezzi a parte i veicoli di emergenza, fino alle 5 di mattina ora locale, le 11 in Italia. Per il momento, secondo i vigili del fuoco, non ci sono segnalazioni di danni o persone ferite.

La coda dell’uragano Ida ha attraversato gli stati dell’Atlantico centrale facendo registrare almeno due tornado, forti venti e piogge torrenziali. La tempesta ha fatto crollare il tetto di un edificio del servizio postale degli Stati Uniti nel New Jersey, ha lasciato le auto e le strade sott’acqua e ha fatto galleggiare la spazzatura per le strade di New York. Il National Weather Service ha confermato che un tornado ha colpito una contea del New Jersey meridionale, appena fuori Philadelphia.

Migliaia di persone sono state evacuate dopo che l’acqua ha raggiunto livelli pericolosi in una città della Pennsylvania soprannominata Flood City.