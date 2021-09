Vaccini, Bassetti: “Obesi e in sovrappeso devono avere priorità. Dal 2022 ci vorrà una dose di richiamo per tutti”

MeteoWeb

Non fanno parte delle categorie ultrafragili e, perlopiù, non rientrano nelle categorie prioritarie per età, “ma l’esperienza di questi mesi ci ha mostrato senza la possibilità di dubbi che le persone che presentano situazioni importanti di sovrappeso e obese sono tra quelle più a rischio di complicazioni Covid – spiega l’infettivologo Matteo Bassetti – E proprio per questo, nell’attuale fase di circolazione del virus, devono fare particolare attenzione“, ovviamente soprattutto se non sono vaccinate o ci sono situazioni di comorbilità che possono ridurre le difese immunitarie, come diabete e ipertensione.

Bassetti ha poi fatto una previsione futuro su una eventuale dose di richiamo. “Probabilmente un pò tutti nel 2022 riceveremo una dose di richiamo del vaccino anti-Covid, non la chiamerei terza dose, ma dose di richiamo, credo che per questo virus e per la sua capacità di mutare avremo bisogno di piani annuali di vaccinazione. Non è diverso dall’influenza contro la quale ci vacciniamo una volta all’anno“, prevede l’infettivologo genovese intervistato a ‘Oggi è un altro giorno‘ su Rai 1.